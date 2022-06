Ginnastica ritmica, doppietta azzurra: Raffaeli d'oro, Baldassarri d'argento

PESARO - Successo "totale" per l'Italia nella tappa della World Cup di ginnastica ritmica a Pesaro : arriva una splendida doppietta con Sofia Raffaeli oro nell'all around e Milena Baldassarri d'argento. La 18enne marchigiana illumina la scena alla Vitifrigo Arena , trionfando nel concorso generale individuale nell'ultima tappa della Coppa del Mondo 2022 con il punteggio complessivo di 126.800. A completare il podio, la bulgara Stiliana Nikolova.

Le Farfalle "volano" ai limiti della perfezione

Splendida la prova di squadra delle Farfalle di Emanuela Maccarani, che si esibiscono in uno degli esercizi più belli in assoluto a livello artistico, mettendo in scena un omaggio a tutte le discipline olimpiche e conquistato la seconda vittoria stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quella ottenuta a Baku. Insomma, l’Italia festeggia e si proietta con fiducia verso gli Europei, che andranno in scena tra una decina di giorni a Tel Aviv.