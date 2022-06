Ginnastica ritmica, Farfalle scatenate: show d'oro a Pesaro

PESARO - Vitifrigo Arena di Pesaro in delirio per la ginnastica ritmica azzurra. Tutto, o quasi, merito di una stupefacente Sofia Raffaeli e delle sempre più irraggiungibili Farfalle. Dopo aver scritto la storia della ritmica italiana con il successo nella prima Coppa del Mondo all around per l'Italia, la 18enne marchigiana domina ancora la scena nella tappa finale della World Cup, portandosi a casa altre tre medaglie d'oro nella prova al cerchio, nell'esercizio con la palla e con le clavette, conquistando comunque l'argento nel nastro.