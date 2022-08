Europei Monaco, Casella non si nasconde: "Vogliamo più medaglie possibili"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Il direttore tecnico della nazionale femminile di ginnastica artistica Enrico Casella guarda con fiducia agli Europei multidisciplina di Monaco, che si apriranno domani, 11 agosto, e dureranno fino al 21 agosto: "Non possiamo nasconderci, vogliamo cercare di prendere più medaglie possibili", dichiara convinto Casella. "Siamo tra le squadre favorite, poi c'è anche l'assenza della Russia che, inutile negarlo, è un vantaggio per tutti quanti, non solo per noi", racconta il dt azzurro a LaPresse al termine del primo allenamento delle azzurre svoltosi all'Olympiahalle bavarese. Casella è inoltre convinto che la rassegna continentale possa regalare grandissime soddisfazioni alle azzurre, in tutte le specialità che le vedranno impegnate: "È un team altamente competitivo, dobbiamo cercare di andare sul podio con la squadra, provando a vincere magari, cercare il podio nell'all around e centrare tutte le finali di specialità, lottando anche lì per le medaglie. Bisogna vedere poi cosa ne pensano le altre nazioni". Proprio la ginnastica assegnerà giovedì sera la prima medaglia dei Campionati Europei, l'all around individuale, con Martina Maggio e Asia D'Amato che nutrono ambizioni da podio. "Sentiamo il peso del movimento sulle spalle? No, siamo abbastanza forti, ed essendo forti non possiamo sottrarci al pronostico. Se siamo forti, e siamo forti perché questa squadra ha vinto in bronzo mondiale e alle olimpiadi abbiamo fatto un quarto posto per pochi decimi, adesso non puoi sottrarti", ha aggiunto Casella, storico allenatore di Vanessa Ferrari (assente in Germania) ribadendo che "è importante che tutte le sezioni facciano risultato, più l'Italia è forte nel mondo della ginnastica più è un bene per tutti".