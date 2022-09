Raffaeli nella storia, campionessa del mondo nell'all around: quarto oro!

SOFIA (BULGARIA) - Sofia Raffaeli nella storia: ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia, nell'all-around individuale, diventa la nuova campionessa del mondo. L'atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato chiude nella finale di Sofia col punteggio di 133.250, precedendo la tedesca Darja Varfolomeev (132.450) e la bulgara Stiliana Nikolova (128.800). Quinta l'altra azzurra in finale, Milena Baldassarri (124.900). La Raffaeli, al quarto oro in questa rassegna, conquista per l'Italia anche un pass per i Giochi di Parigi 2024