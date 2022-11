Il gesto del ginnasta alieno che sfida la fisica: il video è clamoroso

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Spettacolo e colpi di scena ai Campionati Mondiali di Ginnastica in corso di svolgimento a Liverpool , in Inghilterra . Protagonista indiscusso è stato l’americano Asher Hong : il giovane ginnasta, classe 2004, ha letteralmente incantato il pubblico ottenendo un ottimo sesto posto nell’ all-around alla sua prima competizione iridata.

Hong sfida le leggi della fisica

La performance dell'atleta 18enne non è stata di certo indimenticabile alla sbarra Non un esercizio brillante alla sbarra: alla fine Hong totalizzerà il punteggio di 11.500 ma un dettaglio ha letteralmente rubato la scena, suscitando lo stupore di addetti ai lavori e appassionati. Il giovane atleta è riuscito infatti a rimanere aggrappato all’attrezzo inventandosi una persa con i polsi che gli ha consentito di completare la prova senza cadute. Al termine dell'esercizio ha dichiarato: “È quasi naturale per me. Non è niente di speciale", sottolinea l'americano che poi aggiunge: "Se riesco a fare una presa del genere mi dico: 'Ok, adesso devo concludere il mio esercizio”.