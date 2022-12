La testimonianza shock di un padre: "Sgambetti per farla cadere e poco cibo". Bufera nel mondo della ginnastica

Dal sogno all'incubo

Quello che all'inizio era un sogno si è poi trasformato in incubo, dopo alcuno segnali sottovalutati: "Le sofferenze, la stanchezza. Tende e materassi che sbarravano le palestre, qualche insegnante brava tecnicamente ma parecchio squilibrata, gli insulti in caso di errori. Sarà il metodo, ci dicevamo, incoraggiando Giada a non piangere e a non dar troppo peso a quelle parole" spiega ancora papà Sergio. Fino a che sua figlia non è crollata "dopo aver visto una compagna percossa dalla coach con le clavette". Non era il primo episodio: "Mi ha raccontato quello che aveva subìto: gli sgambetti sistematici per farla cadere che le hanno procurato seri problemi alla schiena, le frasi brutali, il cibo negato. Il sogno si è sbriciolato: c’è voluta una psicologa per valutare e riparare il disastro". L'amarezza infine per quello che non è stato fatto: "Alla coach solo tre mesi di squalifica, durante i quali ha continuato ad allenare ed è stata anche convocata in ruoli federali". Al caso di Giada ne sono però seguiti altri e il 'lato oscuro' del mondo della ginnastica ritmica alla fine è venuto alla luce...