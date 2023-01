Ginnastica, la ct azzurra Maccarani rischia la radiazione

Emanuela Maccarani rischia di essere radiata dalla disciplina che, più di chiunque altra, ha contribuito a far crescere: la ginnastica. Le accuse nei suoi confronti sono gravissime e toccherà al tribunale federale (primo grado) giudicare i suoi comportamenti e quelli dell’assistente Olga Tishina: entrambe hanno ricevuto ieri l’avviso di intenzione di deferimento dalla procura federale per i maltrattamenti e i presunti abusi nei confronti delle ex azzurre della ritmica. In caso di colpevolezza la pena va dall’ammonizione all’ammenda, passando alla sospensione di 15 giorni fino alla radiazione. La direttrice tecnica, tra le più vincenti della storia e membro di Giunta Coni, è stata anche indagata dalla Procura di Monza per gli stessi fatti, alla luce dei quali appare molto probabile il “benservito” da parte del presidente Tecchi nel consiglio FGI del 12 gennaio, nonostante sia ancora in ballo una sorta di “via di mezzo”. E cioè Maccarani ancora nello staff ma solo come allenatrice delle Farfalle (visti gli appuntamenti decisivi di questo 2023) e non più come d.t. (ha avuto fin qui il doppio incarico). Il suo contratto è comunque scaduto il 31 dicembre e andrebbe rinnovato.