Artistica, Italia sul tetto d'Europa: oro storico per la squadra maschile

ANTALYA (TURCHIA) - Una giornata storica quella di oggi (martedì 11 aprile) per l'Italia della Ginnastica Artistica, che per la prima volta nella storia sale sul gradino più alto del podio agli Europei. Ad Antalya (in Turchia) gli azzurri hanno infatti vinto la medaglia d'oro nel concorso a squadre maschile.