Europei 2023, Raffaeli da impazzire: doppia medaglia d'oro!

BAKU (AZERBAIGIAN) - Sofia Raffaeli da impazzire agli Europei di ginnastica ritmica, in corso a Baku, in Azerbaigian. Dopo aver conquistato, nella giornata di ieri, l'argento nel concorso individuale all around, la 19enne di Chiaravalle vince la medaglia d'oro alla palla e si aggiudica anche la finale alle clavette.