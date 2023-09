Federginnastica, arriva la sentenza: ammonizione per la Maccarani, Tishina assolta

ROMA - Il Tribunale federale della Ginnastica ammonisce Emanuela Maccarani e assolve Olga Tishina. L'allenatrice della nazionale di ritmica e la sua assistente erano accusate di "aver adottato metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità ponendo in essere pressioni psicologiche”. Le denunce delle atlete Nina Corradini e Anna Basta avevano avviato il processo a carico delle due allenatrici. Il presidente della Procura Michele Rossetti ha sottolineato come "Non ci sia stata prova di un comportamento intenzionalmente o eccessivamente vessatorio nei confronti delle ginnaste".