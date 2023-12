Simone Biles è incinta? La risposta social della ginnasta è furiosa

Biles, durissimo sfogo sui social: cosa ha scritto

Biles, stufa dei commenti, ha smentito la possibile gravidanza: "Odio dover affrontare questo problema, ma per favore smettetela di commentare questa foto o sul mio Instagram in generale sul fatto che io sia incinta. Non sono incinta". La risposta arriva a pochi mesi dalle prossime Olimpiadi di Parigi e dal record storico ottenuto ad Anversa.