Ginnastica, shock Maccarani: "Saputo del licenziamento dai social"

Ginnastica, parla la Maccarani

«Lui dice che l’intero Consiglio federale ha votato per destituirmi. Io penso che come per tutti i cambiamenti, chi prende le decisioni sceglie le persone con cui portarle avanti. Lo accetto, ma non posso condividere i tempi né i modi - dice con voce decisa - Mi era stato solo detto che potevano esserci altre ipotesi per la direzione tecnica del settore Ritmica, non che saremmo arrivati a questo punto». Non contesta il concetto del cambiamento: «Ci poteva stare, avrei solo sperato di poter lasciare in un altro modo la mia eredità e il lavoro che per me è motivo di orgoglio».

Il futuro della Maccarani

Maccarani spiega che da due anni e mezzo convive «con una ferita che non può rimarginarsi. Se ho continuato è stato per loro, per le ragazze che adesso sono di nuovo cadute in un baratro. Penso che un presidente non avrebbe dovuto destabilizzare l’ambiente, ma tutelarlo». Tra pochi giorni le Farfalle dovranno essere in pedana per gareggiare e non sarà facile. Per tutte parla la nuova capitana, Martina Centofanti: «Nessuno ci ha avvisato che la nostra allenatrice non ci guiderà più. Inoltre il presidente neoeletto non ha avuto la premura e l’interesse di presentarsi alla nuova squadra. Tutto questo avrà delle ripercussioni sul lavoro e sul nostro benessere, che è appena venuto a mancare». Per Maccarani è troppo presto per pensare a possibili reazioni o risposte anche di tipo legale. «Ora non lo so, è successo tutto così in fretta. Tra qualche giorno penserò a cosa fare». Di una cosa è convinta: «So che arriveranno altre persone che porteranno avanti il buon lavoro fatto fin qui». Quanto al suo futuro, «ho dei programmi ma non voglio parlarne ora. Lavoro da 39 anni, posso anche concedermi del tempo per riflettere».