Caso Maccarani, le Farfalle non volano più: cos'è successo nella ritmica azzurra

Presunti abusi, intercettazioni e licenziamenti: a due anni dal caso Farfalle esploso con le denunce delle due ex ginnaste, Anna Basta e Nina Corradini, il mondo della ginnastica é ancora nel caos. Eppure ai Giochi di Parigi la nazionale azzurra di ritmica era riuscita, nonostante gli scandali, a riscrivere la storia di Tokyo, confermando il bronzo olimpico. Una favola, però, che si interrompe oggi perché le Farfalle non volano più. Sicuramente non a Sofia, in Bulg