Simone Biles: "Non so se farò le Olimpiadi di Los Angeles 2028"

Simone Biles, sette volte campionessa olimpica, è stata premiata come Sportiva dell’anno alla cerimonia dei Laureus Sport Awards di Madrid. La 28enne ha rivelato di essere ancora incerta sulla partecipazione alle Olimpiadi del 2028 di Los Angeles. A Parigi 2024 ha vinto tre medaglie d’oro (di squadra, al volteggio e nell'individuale, l'unica ad aver conquistato l'all around in due Giochi non consecutivi), tornando in grande stile sulla scena olimpica dopo la lunga pausa dedicata alla salute mentale. "Mi sto godendo il mio periodo di riposo prima di decidere se voglio tornare in palestra e gareggiare - ha spiegato - Molti pensano che si tratti solo di un impegno di un anno, ma in realtà sono i quattro anni che precedono le Olimpiadi. Si svolgerà a Los Angeles, di nuovo negli Stati Uniti, il che è emozionante. Ma se gareggerò di nuovo, non ne sono così sicura. Tuttavia, sarò alle Olimpiadi, che sia sul campo o in tribuna". Nonostante il futuro incerto, la Biles ha anche rivelato che se tornasse indietro rifarebbe sicuramente la ginnasta "perché amo farla".