Ginnastica azzurra da sogno e l’Italia ha la sua regina con Esposito

Il 2025 della ginnastica comincia con il piede giusto. L’Italia ha messo in bacheca otto medaglie storiche (2 ori, un argento e 5 bronzi). Quattro di queste sono arrivate da Manila Esposito, bronzo a Parigi 2024 e oggi vera reginetta degli Europei di Lipsia.Tutte buone notizie in vista di Los Angeles 2028 tra conferme e novità interessanti, come gli esordienti Sofia Tonelli, 17 anni, e Gabriele Targhetta, 19.