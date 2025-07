Ginnastica ritmica, la Coppa del Mondo fa tappa a Milano: in pedana Raffaeli e le Farfalle

Milano diventa la capitale della ginnastica ritmica. Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, l'Unipol Forum ospita la quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2025, appuntamento cruciale per testare la condizione delle azzurre in vista dei Campionati mondiali di Rio de Janeiro (20-24 agosto). Otto le ginnaste italiane in gara, tra individualiste e squadra: occhi puntati sulla bronzo olimpico Sofia Raffaeli, pronta a guidare la rassegna meneghina.