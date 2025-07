Raffaeli rinasce a Milano: ruggito di Sofia nella World Cup dopo mesi difficili

La rinascita davanti al pubblico di casa per mettersi alle spalle mesi complicati. Sofia Raffaeli incanta il Forum di Milano con una prestazione praticamente perfetta che le permette di vincere l’all around nell’ultima tappa di World Cup di ginnastica ritmica. Al ritorno in gara, la ventunenne di Chiaravalle sfodera una prova quasi senza sbavature per un punteggio totale di 118.250, non lontana dai 120 che significano perfezione assoluta. Chiusa l