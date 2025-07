Lorenzo Bonicelli, brutta caduta dagli anelli: è in coma farmacologico

Una terribile caduta e poi l'operazione urgente al collo. Lorenzo Bonicelli, ginnasta tricolore di 23 anni, è rimasto gravemente infortunato mentre stava svolgendo un esercizio agli anelli, durante le Universiadi Estive in Germania a Essen. La ginnastica artistica trattiene il fiato sulle condizioni di salute dell'atleta di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, che si trova in coma farmacologico nell'ospedale universitario di Essen, dove è stato trasportato ancora cosciente. Secondo le prime ricostruzione lo studente di Economia all’Università Mercatorum di Roma, è caduto, uscendo in maniera scomposta dalla terza rotazione della prova agli anelli, dello scorso mercoledì, sbattendo il collo a terra. Fortunatamente senza mai perdere conoscenza e rimanendo sempre vigile. Prontamente è stato immobilizzato e trasportato d’urgenza al nosocomio, dove ha subito un intervento chirurgico alle vertebre cervicali.