Lorenzo Bonicelli, il post della fidanzata sui social: "La sua vita cambierà completamente"

ROMA - Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Lorenzo Bonicelli, il 23enne ginnasta azzurro ricoverato in ospedale in Germania dopo l'intervento chirurgico seguito al grave incidente durante un esercizio agli anelli alle Universiadi di Essen.

Lorenzo Bonicelli, il post della fidanzata dopo il grave incidente

A darli, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, è la sua fidanzata Lisa Rigamonti: "Parto con il ringraziare tutti per l'affetto dimostrato in questi giorni difficili nei confronti di Lorenzo e della sua famiglia. Siamo tutti qui con lui a trasmettergli il vostro amore. Ogni parola, ogni pensiero, ci e gli dà forza. Quello che è successo è una cosa molto complicata che gli cambierà completamente la vita. Ora la situazione è stazionaria, ma bisogna aspettare per avere certezze sul domani - scrive la ragazza -. In questo futuro incerto, Lorenzo avrà più che mai bisogno di noi e di voi. Facciamogli sentire tutta la forza e tutto il supporto per affrontare i giorni a venire. Più siamo, meglio è. Lui ci sente tutti. Grazie a chi continuerà ad esserci: il vostro sostegno, in qualunque forma, sarà fondamentale".