Bonicelli trasferito al Niguarda di Milano

A bordo di un'aeroambulanza, Lorenzo Bonicelli ha fatto ritorno in Italia, per essere ricoverato presso il Niguarda di Milano. Viste le condizioni del ragazzo, si è trattato di uno spostamento delicatissimo, ma perfettamente riuscito. A coordinare il tutto il medico federale Andra Ferretti, che ha seguito tutte le operazioni di imbarco, dal decollo alle 8 del mattino da Innsbruck, fino al ricovero presso il reparto di neurochirurgia dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano di Milano. Lorenzo è rimasto vigile per tutto il viaggio e avrebbe sopportato bene il trasferimento.

Tutti vicini a Lorenzo

Al Niguarda sarà il direttore sanitario, il dottor Giuseppe Sechi, a prendersi cura del ventitreenne di Abbadia Lariana, finalmente vicino a casa e che sarà circondato dall'affetto della famiglia ovviamente, ma anche degli allenatori Paolo Quarto, Pamela Cauli, Pietro Spreafico e dei compagni di nazionale Riccardo Villa e Nicolò Vannucchi e dal tecnico Roberto Germani, che erano con lui in Germania e che non lo hanno mai lasciato solo.