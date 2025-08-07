Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bonicelli torna in Italia: trasferimento all'ospedale Niguarda di Milano

Si è conclusa positivamente la complessa operazione per lo spostamento dello sfortunato ginnasta, in autoambulanza da Essen
Bonicelli torna in Italia: trasferimento all'ospedale Niguarda di Milano
Nuovo capitolo per la vicenda di Lorenzo Bonicelli, infortunatosi gravemente lo scorso 23 luglio in uscita dagli anelli durante le qualificazioni di ginnastica artistica, durante i XXXII Giochi mondiali universitari estivi di Essen, in Germania. Lo sfortunato atleta, già sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, è tornato in Italia, dopo una complessa operazione di trasferimento, che è andata a buon fine.

Bonicelli trasferito al Niguarda di Milano

A bordo di un'aeroambulanza, Lorenzo Bonicelli ha fatto ritorno in Italia, per essere ricoverato presso il Niguarda di Milano. Viste le condizioni del ragazzo, si è trattato di uno spostamento delicatissimo, ma perfettamente riuscito. A coordinare il tutto il medico federale Andra Ferretti, che ha seguito tutte le operazioni di imbarco, dal decollo alle 8 del mattino da Innsbruck, fino al ricovero presso il reparto di neurochirurgia dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano di Milano. Lorenzo è rimasto vigile per tutto il viaggio e avrebbe sopportato bene il trasferimento.

Tutti vicini a Lorenzo

Al Niguarda sarà il direttore sanitario, il dottor Giuseppe Sechi, a prendersi cura del ventitreenne di Abbadia Lariana, finalmente vicino a casa e che sarà circondato dall'affetto della famiglia ovviamente, ma anche degli allenatori Paolo Quarto, Pamela Cauli, Pietro Spreafico e dei compagni di nazionale Riccardo Villa e Nicolò Vannucchi e dal tecnico Roberto Germani, che erano con lui in Germania e che non lo hanno mai lasciato solo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

