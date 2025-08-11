"Lorenzo Bonicelli ha ripreso a dire qualche parola": le condizioni a tre settimane dal grave incidente con gli anelli

Bonicelli, Gilardoni: "Riesce a scambiare qualche parola con chi gli è vicino"

A raccontare i progressivi miglioramenti dell'atleta azzurro ci ha pensato Paolo Gilardoni, presidente della 'Ghislanzoni GAL' di Lecco, il club in cui Bonicelli è cresciuto: "Gli hanno tolto una cannula e ora riesce a scambiare qualche parola con chi gli è vicino. Certo, la voce è ancora alterata, non è ‘la sua', perché mantiene una cannula piccola che lo aiuta a respirare", ha spiegato il numero uno dell'associazione sportiva dilettantistica lombarda. Un netto miglioramento anche sul lato alimentazione: "Ha cominciato lo svezzamento, ad alimentarsi in modo naturale", aggiunge Gilardoni.