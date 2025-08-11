"Lorenzo Bonicelli ha ripreso a dire qualche parola": le condizioni a tre settimane dal grave incidente con gli anelli

MILANO - Spiragli di normalità per Lorenzo Bonicelli. A oltre tre settimane dal drammatico incidente agli anelli alle Universiadi di Essen (qui i dettagli), il 23enne ginnasta azzurro - ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano nel reparto di Neurorianimazione - ha ripreso nuovamente a parlare e a mangiare da solo: segnali incoraggianti che, fino a poco tempo fa, sembravano un miraggio.
Bonicelli, Gilardoni: "Riesce a scambiare qualche parola con chi gli è vicino"
A raccontare i progressivi miglioramenti dell'atleta azzurro ci ha pensato Paolo Gilardoni, presidente della 'Ghislanzoni GAL' di Lecco, il club in cui Bonicelli è cresciuto: "Gli hanno tolto una cannula e ora riesce a scambiare qualche parola con chi gli è vicino. Certo, la voce è ancora alterata, non è ‘la sua', perché mantiene una cannula piccola che lo aiuta a respirare", ha spiegato il numero uno dell'associazione sportiva dilettantistica lombarda. Un netto miglioramento anche sul lato alimentazione: "Ha cominciato lo svezzamento, ad alimentarsi in modo naturale", aggiunge Gilardoni.
Bonicelli, prosegue senza sosta la raccolta fondi
Quanto accaduto a Bonicelli ha smosso le coscienze dell'intera comunità sportiva e non solo. Dalla Ghislanzoni di Lecco è infatti partita una raccolta fondi per finanziare il lungo percorso di cure. Tante le donazioni effettuate: da quelle di diversi sportivi, alcuni dei quali hanno scelto l'anonimato, fino a contributi di semplici tifosi e bambini. Sono già stati raccolti oltre 133mila euro: il padre di Lorenzo ha ringraziato "a piene mani a tutti, a partire dalla Federginnastica, dai medici e dagli amici".
