Contattaci
Un bronzo che vale la consacrazione: infinita Raffaeli, ancora sul podio mondiale

Il terzo posto di Sofia a Rio de Janeiro conferma l’azzurra come uno dei riferimenti internazionali. Nonostante i tanti cambiamenti
Un bronzo che vale la consacrazione: infinita Raffaeli, ancora sul podio mondiale© LAPRESSE
Roale
1 min

Infinita Sofia Raffaeli. La fuoriclasse marchigiana scrive un altro capitolo della sua straordinaria carriera salendo sul terzo gradino del podio dell’All Around ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro. Doveva essere una gara contro le rivali di sempre, ovvero Darja Varfolomeev, Stiliana Nikolova e Taisiia Onofriichuk, e così è stato: la tedesca si conferma campionessa, dopo il titolo a Valencia nel 2023, mentre la bulgara chiude seconda. Qualche incert

