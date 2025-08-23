Un bronzo che vale la consacrazione: infinita Raffaeli, ancora sul podio mondiale

Infinita Sofia Raffaeli. La fuoriclasse marchigiana scrive un altro capitolo della sua straordinaria carriera salendo sul terzo gradino del podio dell’All Around ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro. Doveva essere una gara contro le rivali di sempre, ovvero Darja Varfolomeev, Stiliana Nikolova e Taisiia Onofriichuk, e così è stato: la tedesca si conferma campionessa, dopo il titolo a Valencia nel 2023, mentre la bulgara chiude seconda. Qualche incert