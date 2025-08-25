Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ginnastica, Raffaeli show a Rio ma le Farfalle sono da rifondare 

Tre medaglie per Sofia, quindicesimo posto invece per le azzurre della ritmica. Mai così male a un mondiale
Ginnastica, Raffaeli show a Rio ma le Farfalle sono da rifondare © Getty Images
Roale
1 min

Una ginnastica a due velocità nei Mondiali di Rio de Janeiro che si sono appena conclusi. Perché se da una parte c’è una Sofia Raffaeli e che continua a stupire tutti, dall’altra c’è un movimento, quello delle Farfalle, completamente da rifondare dopo il terremoto Maccarani

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte