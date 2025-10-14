Ginnastica artistica, Israele escluso dai Mondiali in Indonesia: il TAS respinge il ricorso

Il TAS di Losanna ha respinto le richieste di misure provvisorie presentate dalla Federazione Israeliana di Ginnastica (IGF), confermando di fatto l’esclusione di Israele dai Mondiali di ginnastica artistica in programma a Giacarta dal 19 al 25 ottobre 2025. La decisione arriva dopo i due ricorsi d’urgenza depositati dall’IGF, in seguito al rifiuto del governo indonesiano di concedere i visti d’ingresso agli atleti israeliani. La situazione si era complicata il 10 ottobre, quando le autorità di Giacarta avevano dichiarato ufficialmente che non sarebbero stati rilasciati i permessi di ingresso alla delegazione di Israele, impedendone così la partecipazione alla rassegna iridata.