Simone Biles svela: "Ho fatto tre interventi di chirurgia plastica, due non li indovinereste mai"

Simone Biles è rifatta. La nota ginnasta ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva e ad altri due interventi per correggere le borse sotto gli occhi e i lobi delle orecchie. "Mi sono sottoposta a tre interventi di chirurgia plastica. Non direste mai che ne ho fatti altri due", ha detto su TikTok ai follower. In passato ha anche ammesso di essersi pentita del botox , tanto da decidere di non rifarlo più.

Simone Biles è rifatta, i tre interventi di chirurgia estetica

Simone Biles si è sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva, un altro di blefaroplastica inferiore e poi correzione del lobo dell'orecchio. "Blefaroplastica inferiore perché avevo delle borse orribili sotto gli occhi e intervento al lobo dell'orecchio perché quando ero più piccola mi si è rotto il lobo quando mi è caduto un orecchino", ha spiegato la campionessa olimpica sui social. Nel 2023 Biles ha sposato Jonathan Owens, un giocatore di football americano dei Chicago Bears della NFL.

Simone Biles, salute mentale e ritiro temporaneo

Alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, Simone Biles aveva deciso di ritirarsi dalla finale a squadre e da diverse gare individuali per dare priorità alla sua salute mentale. All'epoca stava facendo i conti con una crisi d'ansia e un blocco mentale che le impedivano di coordinare corpo e mente. Di recente, durante un evento a Buenos Aires, ha rivelato che non sa ancora se parteciperà ai prossimi Giochi Olimpici, previsti per il 2028 a Los Angeles.