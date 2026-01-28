La Ginnastica italiana piange Franco Menichelli: addio all'"Angelo azzurro"

Il mondo della Ginnastica piange la scomparsa di Franco Menichelli . L'ex atleta, soprannominato "L'Angelo Azzurro" , si è spento all'età di 85 anni. Vinse la medaglia d'oro al Corpo Libero ai Giochi di Tokyo 1964, l’argento agli anelli e il bronzo alle parallele pari. Portò a casa anche uno storico bronzo a squadre ai Giochi Olimpici di Roma 1960, quando a Caracalla riuscì a vincere la prima medaglia del dopoguerra assieme a Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari, allenati dallo svizzero Jack Günthard.

La nota della Federazione Ginnastica d'Italia

Riuscì a portare a casa anche un altro bronzo al corpo libero nell'unica edizione italiana dei Giochi Estivi. "Alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo della ginnastica va l’abbraccio commosso dello sport italiano. La Federazione Ginnastica d’Italia, il presidente Facci e tutto il Consiglio Direttivo federale si stringono nel cordoglio alla moglie Gabriella e le figlie Cristiana e Francesca", si legge nella nota della Federazione.