Europei ginnastica ritmica, Raffaeli vince la medaglia di bronzo al cerchio
VARNA (BULGARIA) - Prima medaglia senior per l'Italia ai Campionati Europei di Ginnastica Ritmica in corso a Varna, in Bulgaria. Sofia Raffaeli conquista il bronzo nella finale al cerchio con il punteggio di 29.500, chiudendo alle spalle della russa Sofia Ilteriakova (29.900) e della bielorussa Alina Harnasko (29.800).
"Prova di qualità e carattere, complimenti Sofia"
"Una prova di grande qualità e carattere che vale un altro prestigioso podio continentale per la campionessa azzurra. Complimenti Sofia!", scrive sui social la Federazione Ginnastica d'Italia che rende così omaggio alla performance dell'atleta delle Fiamme Oro che conquista così un prestigioso podio continentale.