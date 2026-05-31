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Europei ginnastica ritmica, Raffaeli vince la medaglia di bronzo al cerchio© EPA

Europei ginnastica ritmica, Raffaeli vince la medaglia di bronzo al cerchio

L'azzurra, con il punteggio di 29.500, chiude al terzo posto la rassegna continentale a Varna, in Bulgaria, alle spalle della russa Ilteriakova e della bielorussa Harnasko
1 min
TagsEuropei ginnastica ritmicaRaffaeli

VARNA (BULGARIA)Prima medaglia senior per l'Italia ai Campionati Europei di Ginnastica Ritmica in corso a Varna, in Bulgaria. Sofia Raffaeli conquista il bronzo nella finale al cerchio con il punteggio di 29.500, chiudendo alle spalle della russa Sofia Ilteriakova (29.900) e della bielorussa Alina Harnasko (29.800).

"Prova di qualità e carattere, complimenti Sofia"

"Una prova di grande qualità e carattere che vale un altro prestigioso podio continentale per la campionessa azzurra. Complimenti Sofia!", scrive sui social la Federazione Ginnastica d'Italia che rende così omaggio alla performance dell'atleta delle Fiamme Oro che conquista così un prestigioso podio continentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ginnastica

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