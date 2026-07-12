Mondiali ginnastica ritmica: Raffaeli oro al cerchio, per Dragas argento alla palla
Si aprono nel migliore dei modi per l'Italia le finali di attrezzo all'Unipol Forum di Milano, teatro della quarta tappa del circuito di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Sofia Raffaeli ha conquistato l'oro nella finale del cerchio con il punteggio di 29.650, precedendo l'ucraina Taisiia Onofriichuk (29.550) e l'uzbeka Takhmina Ikromova (29.150).
Argento per Dragas
Anche Tara Dragas è salita sul podio, conquistando l'argento alla palla. L'azzurra di San Daniele del Friuli ha totalizzato il punteggio di 28.600, arrendendosi solamente a Darja Varfolomeev (28.950), campionessa olimpica, mondiale, europea in carica nel concorso generale. Terzo posto per la cipriota Vera Tugolukova (28.200), che ha preceduto Sofia Raffaeli (28.150).