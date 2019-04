Con MSP il golf è per tutti, appuntamento con l'Earth Day a Villa Borghese

ROMA - Sentirsi Tiger Woods, oppure seguire le orme del grandissimo Francesco Molinari sarà finalmente possibile, alla portata di tutti e soprattutto gratuito.

Da domani 25 aprile e fino a lunedì 29 aprile dalla 10.00 alle 19 .00 presso il Galoppatoio di Villa Borghese - grandi e piccini potranno provare l’ebrezza del golf grazie ad un team specializzato messo a disposizione da MSP.

A due passi da Piazza di Siena, riportata all'antico splendore grazie agli sforzi congiunti di Coni, Fise e Belle Arti, per la 49ma edizione dell’Earth Day - che rappresenta il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più impattante al mondo in grado di mobilitare ogni anno oltre un miliardo di persone nei 193 Paesi dell’ONU - è stato allestito il “Villaggio Sport4Heart” dove poter provare tanti sport, e fra questi il GOLF nell’area del Movimento Sportivo Popolare.

MSP ha allestito per l’occasione con i 4 principali Campi Pratica di Roma (Tevere golf, Golf club Casalpalocco, Golf Club La Castelluccia e Garden golf University) un’area dedicata che comprende due postazioni per la prova dei bastoni da golf e un “putting green” per andare in buca, tutto coordinato da maestri PGAI a disposizione per informazioni sul gioco e per far provare l’ebrezza del primo swing.

«Non c’è niente di più green del golf – commenta Claudio Briganti, Presidente MSP Roma – che si pratica all’aria aperta, in mezzo alla natura. Dopo il grande successo della “Pedalata per la terra” della scorsa edizione, quest’anno abbiamo voluto proporre un sport che, a differenza di quanto si crede, è alla portata di tutti. Il nostro claim è da sempre ‘uno sport per ognuno’ e quale migliore occasione dell’Earth Day per cimentarsi con questa disciplina».

A dare il benvenuto al pubblico ci sarà Luciano Pandolfini, Coordinatore Provinciale MSP ROMA GOLF che con i rappresentanti dei campi pratica di Roma fornirà informazioni sulla disciplina e su come e dove cominciare a giocare, frequentando i corsi di avviamento programmati per i prossimi mesi.

Obbiettivo di MSP GOLF è contribuire fattivamente allo sviluppo di questo sport ancora recepito come d’élite, mentre in effetti «può essere praticato da tutti e nel suo insieme lo si può inserire fra gli sport più economici» conclude Pandolfini.