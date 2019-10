Ranking golf: Francesco Molinari fuori dalla top ten

ROMA - Francesco Molinari esce dalla top ten del ranking di golf. Il torinese, dopo uno straordinario 2018, sta faticando a confermarsi quest'anno, e nonostante i risultati e le prestazioni, che continuano a rimanere di altro livello, perde una posizione, scivolando fuori dai primi 10 golfisti del mondo. A "rubargli" la posizione è lo statunitense Bryson DeChambeau, connazionale del sempre più numero uno Bruce Koepka, confermatosi alla guida di questa speciale classifica. A fare la differenza, il miglior piazzamento nel Safeway Open, che ha permesso a DeChambeau di scavalcare Molinari. In salita, invece, Andrea Pavan che occupa ora la 65ª posizione. Balzo in avanti anche per Xander Schauffele, 9°, mentre l'ex numero uno Tiger Woods rimane saldo all'ottavo posto.

