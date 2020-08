European Tour, UK Swing: Molinari e Gagli rappresentano l'Italia a Sutton

BIRMINGHAM - L'ultimo atto della "UK Swing" tra solidarietà, inclusione sociale e spettacolo sul green. In Inghilterra l'European Tour con l'Isps Handa Uk Championship (27-30 agosto), sesto evento post ripartenza, si prepara a incoronare il vincitore dello speciale ordine di merito istituito per l'occasione, con i primi dieci classificati che si divideranno un montepremi di 250.000 sterline da devolvere in beneficenza nell'ambito dell'iniziativa "Golf for Good". A Sutton Coldfield, l'Italia sarà rappresentata da Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli in un field che vanta anche due campioni Major: il tedesco Martin Kaymer (ex numero 1 al mondo) e il britannico Danny Willett. Il golf contro ogni barriera. Sul percorso del "The Belfry" scenderà in campo anche un giocatore diversamente abile, Brendan Lawlor. Il 22enne irlandese, attualmente al quarto posto del "World Rankings for Golfers with Disability", è al debutto assoluto sull'European Tour. "Non vedo l'ora di gareggiare - le dichiarazioni di Lawlor - al fianco di alcuni tra i migliori giocatori al mondo. Avere l'opportunità di rappresentare i golfisti disabili è fantastico e la speranza è quella di ben figurare". Tra i favoriti al titolo, oltre a Kaymer e Willett, anche gli inglesi Lee Westwood, Eddie Pepperell e Matt Wallace. E ancora: i danesi Rasmus Hojgaard e Thorbjorn Olesen. Il montepremi è di un milione di euro con prima moneta di 156.825. L'European Tour si prepara ad archiviare la "UK Swing", mini circuito che ha messo in palio anche 10 posti per lo US Open (17-20 settembre a Mamaroneck, New York), uno di questi conquistato dall'azzurro Renato Paratore.