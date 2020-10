Coronavirus, il n°1 di golf Dustin Johnson positivo

NEW YORK - Dustin Johnson è risultato positivo al Coronavirus. Il numero 1 al mondo del golf è sintomatico e salterà il The CJ Cup, torneo del PGA Tour in programma a Las Vegas, in programma da giovedì 15 a domenica 18 ottobre. Dopo aver manifestato alcuni sintomi del Covid-19, il 36enne di Columbia, in South Carolina, è stato sottoposto al tampone risultando positivo. Johnson ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la vicenda: "Ovviamente sono molto deluso. Non vedevo l'ora di gareggiare questa settimana, ma farò il possibile per tornare in campo al più presto". L'ultima volta che il golfista americano ha calcato il green è stato circa tre settimane fa, quando ha giocato allo Us Open. Il The CJ Cup doveva essere il primo dei due appuntamenti programmati dall'americano prima del Masters Tournament di novembre. Niente da fare, Johnson dovrà rivedere i suoi piani e restare in quarantena per almeno 10 giorni.