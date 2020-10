ZoZo Championship, Woods insegue la storia

ROMA - Tiger Woods insegue la storia nel ZoZo Championship. In caso di vittoria nel torneo, che è stato spostato dall'Asia al Nord America a causa dell'emergenza Covid, la leggenda del golf diventerebbe il più vincente di tutti i tempi del PGA Tour. Il 44enne di Cypress, attuale campione in carica della manifestazione che andrà in scena dal 22 al 25 ottobre prossimi, dopo il successo del 2019 non è riuscito a mantenere le aspettative nei tornei successivi con risultati al di sotto dei pronostici. Woods insegue la storia per superare definitivamente nei libri dei record del PGA Tour un totem come Sam Snead che, come lui, ha collezionato 82 successi sul massimo circuito americano. A frapporsi fra Woods e il montepremi totale di 8.000.000 di dollari ci saranno 78 avversari fra cui non ci sarà Dustin Johnson, risultato positivo al Coronavirus nelle scorse settimane. In gara ci saranno 8 fra i migliori 10 golfisti del mondo, fra cui mancherà Bryson DeChambeau, fresco vincitore dello US Open.