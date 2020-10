Open d'Italia, via al secondo round con incognita maltempo

BRESCIA - Dai 30 minuti di ieri ai 20 di oggi. Il secondo round dell'Open d'Italia, così come il primo, parte con un leggero ritardo a causa della fitta nebbia. Allo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo (Brescia) non sarà della partita il francese Jean-Baptiste Gonnet, out per infortunio. Ma l'attesa è tutta per i big. Dagli azzurri a Laurie Canter, l'inglese che sfidava a tennis Andy Murray e poi decise di scegliere il golf scrivendo ieri una pagina importante dell'Open d'Italia, da record. Il 30enne di Bath con uno score di 60 (-12) ha firmato il parziale più basso del torneo dal 1972 a oggi e precisamente da quando esistono le statistiche ufficiali dell'European Tour. L'inglese, ai più sconosciuto alla vigilia, ora è l'uomo da battere. Ma in Lombardia c'è grande attesa anche per Renato Paratore, chiamato alla rimonta dopo un deludente 82/o posto nel primo giro.