Paratore: "Giochi? Si ma mi auguro venga creata una bolla"

ROMA - Renato Paratore confida che a Tokyo il prossimo anno i Giochi, già slittati causa pandemia, possano avere la scena che meritano: "Le Olimpiadi devono disputarsi anche per rispetto verso quegli atleti che dedicano anni di allenamenti per realizzare il sogno di ogni sportivo. Ma dico no ai Giochi con il pubblico sugli spalti se l'emergenza sanitaria non sarà sotto controllo. Non sarebbe sostenibile e giusto, visto che questo è un evento che prevede l'arrivo di tantissima gente da tutto il mondo". Tra i giocatori di punta del golf tricolore che insegue il pass per il Giappone, il 23enne romano indica la ricetta già sperimentata: "Mi auguro che possa essere creata una 'bolla' - dice da Dubai, dove s'è trasferito lo scorso marzo - modello NBA e in stile PGA ed European Tour. Serve sicurezza ma i Giochi non possono subire un altro rinvio o essere annullati. Lo sport deve andare avanti". Infine, alla vigilia del Masters Tournament (12-15 novembre ad Augusta, Stati Uniti), che vedrà in gara tutti i big mondiali, Paratore (che ha tra gli obiettivi quello di giocare in futuro il Major più affascinante del green) indica il suo favorito: "Bryson DeChambeau ha tutte le carte in regola per vincere". Quanto a Francesco Molinari che nel 2019, ad Augusta, ha sfiorato l'impresa dopo un 2018 stellare: "E' sempre un campionissimo e tornerà il giocatore di prima. I cali nel golf sono fisiologici ma Chicco è un grande".