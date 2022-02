Pga Tour: in Florida Kitayama parte forte, Berger secondo

L'Honda Classic di golf in Florida è iniziato all'insegna delle sorprese. A Palm Beach Gardens, nel torneo del PGA Tour, dopo il primo round con uno score di 64 (-6), con sette birdie e un bogey, in testa alla classifica c'è Kurt Kitayama. L'americano, numero 289 al mondo, alla 26esima apparizione sul circuito ha fatto registrare il suo score più basso in carriera (superando quanto fatto nel 2021 al Sanderson Farms con un 66). Il 29enne di Chico (California), che nel palmares vanta due exploit sul DP World Tour (Mauritius Open nel 2018 e Oman Open nel 2019), ha un solo colpo di vantaggio sui suoi connazionali Daniel Berger (tra i favoriti della vigilia) e Chris Kirk, entrambi secondi con 65 (-5) al pari del naturalizzato slovacco Rory Sabbatini (medaglia d'argento ai Giochi di Tokyo e vincitore dell'Honda Classic nel 2011). Al PGA National (Champion Course, par 70) il primo giro - caratterizzato da forti raffiche di vento - è stato sospeso per l'arrivo dell'oscurità con tre giocatori fermati alla buca 17. La 50esima edizione della competizione, disertata dai migliori 12 golfisti al mondo, vede Brooks Koepka (tra le poche star dell'evento) al 10/o posto con 68 (-2).