Golf, DP World Tour: cinque azzurri al Kenya Open

Al Kenya Open gli azzurri del golf inseguono un successo che manca dal luglio 2020 (British Masters vinto da Renato Paratore in Inghilterra) in un torneo che ha già parlato tre volte italiano. Il DP World Tour, dopo due settimane di stop, torna protagonista a Nairobi dove, dal 3 al 6 marzo, saranno cinque gli azzurri in gara: Guido Migliozzi (che nel 2019, in questo evento, ha celebrato il suo primo di due exploit in carriera sul circuito, col secondo arrivato nello stesso anno al Belgian Knockout), Francesco Laporta, Lorenzo Gagli (che conquistò il Kenya Open nel 2018, quando l'appuntamento faceva però parte del Challenge Tour), Renato Paratore e Nino Bertasio. Nel 2021 a imporsi fu il sudafricano Justin Harding che, al Muthaiga GC cercherà di bissare l'impresa emulando quanto fatto, nel 1968 e nel 1969, dall'inglese Maurice Bembridge (campione pure nel 1979, un anno dopo l'affermazione di Severiano Ballesteros). Nel 2021, Migliozzi e Bertasio sfiorarono la Top 10 piazzandosi dodicesimi, con Laporta 47/o e Gagli 52/o. All'appello, tra gli italiani, mancherà invece Edoardo Molinari, primo azzurro a imporsi al Kenya Open nel 2007 sul Challenge Tour.