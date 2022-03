PGA Tour, The Players sospeso per maltempo: bene Molinari

PONTE VEDRA BEACH (FLORIDA) - È il maltempo a caratterizzare il primo round del The Players Championship di golf. A Ponte Vedra Beach, il faraonico torneo del PGA Tour - che mette in palio un montepremi di 20.000.000 di dollari, di cui 3.600.000 andranno al vincitore - è prima iniziato con un'ora di ritardo. Poi, a causa delle difficili condizioni metereologiche (tra forte pioggia e pericolo di fulmini), è stato sospeso per quattro ore e quattordici minuti. Dunque, il gioco è ripreso prima di essere fermato nuovamente per l'arrivo dell'oscurità. Tra quelli che sono partiti la mattina, hanno concluso il primo round 69 tra 72 concorrenti (ad eccezione di Hank Lebioda, Henrik Norland e Taylor Pendrith). Discorso diverso per quelli del pomeriggio, dove nessuno ha ultimato il giro, con 12 giocatori che non lo hanno neanche iniziato.

Molinari 19°, Fleetwood e Hoge dividono la vetta

Al TPC Sawgrass (Stadium Course, par 72), buona prova per Francesco Molinari. Unico azzurro in gara, il torinese (che in questo appuntamento ha ottenuto quattro Top 10) è momentaneamente 19° con uno score di 70 (-2). Dopo un bogey alla buca 1, ha chiuso le prime nove con otto par. Quindi, nelle seconde nove ha cambiato marcia realizzando quattro birdie (di cui tre consecutivi dalla 15 alla 17) e pagando a caro prezzo un bogey alla 18. Uno dei protagonisti assoluti del primo atto (spezzettato) della competizione è stato l'inglese Tommy Fleetwood che, in coppia con Chicco Molinari, alla Ryder Cup 2018 di Parigi ha trascinato l'Europa al successo. Il britannico, con un parziale di 66 (-6), condivide la vetta della classifica con l'americano Tom Hoge. Fleetwood, 31enne di Southport che in 92 partenze non ha ottenuto neanche un successo sul PGA Tour, ha eguagliato il suo secondo score più basso in carriera al The Players Championship (solo nel 2019 era riuscito a far meglio con un 65) con sette birdie e un bogey. Cinque birdie, un eagle e un bogey per Hoge, 32enne di Statesville (North Carolina) che, lo scorso febbraio, ha festeggiato il primo exploit in carriera sul circuito facendo suo l'AT&T Pebble Beach Pro-Am.

Rahm 11°, Matsuyama costretto al ritiro

Inizio convincente pure per gli statunitensi Kramer Hickock e Keith Mitchell, terzi con 67 (-5) al pari del cileno Joaquin Niemann e dell'indiano Anirban Lahiri. Non ha deluso le attese lo spagnolo Jon Rahm. Il numero 1 mondiale è infatti 11° con 69 (-3) dopo un giro con 5 birdie e due bogey. Tutto da giocare il primo round di Collin Morikawa (secondo nel world ranking), 40° con "-1" e appena due buche ultimate, così come quello di Justin Thomas (campione in carica), 68° (par dopo due). È stato invece costretto a ritirarsi all'ultimo momento, per un infortunio alla schiena, il giapponese Hideki Matsuyama (re del The Masters nel 2021).