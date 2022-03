Golf, comincia il Valspar Championship: presente anche Molinari

ROMA - Il Pga Tour, dopo il successo del The Players, resta in Florida, spostandosi da Ponte Vedra Beach a Palm Harbor per il Valspar Championship, in programma dal 17 al 20 marzo. All'evento - che ha un motepremi di quasi 8 milioni di euro - sarà presente anche Francesco Molinari, reduce dal 42esimo posto del The Players. L'azzurro sfiderà cinque tra i dieci migliori golfisti al mondo: Thomas, Schauffele, Johnson, Morikawa e Hovland.