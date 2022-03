Golf, Dp World Tour: sei italiani in Qatar, c'è Migliozzi

ROMA - Il Dp World Tour sbarca a Doha per il Commercial Bank Qatar Masters in programma dal 24 al 27 marzo. Saranno sei gli azzurri in gara al Doha Golf Club: Renato Paratore, Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Andrea Pavan, Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi. Su quest'ultimo c'è grande attesa: nel 2021 e dopo una grande rimonta nel round finale, sfiorò il successo classificandosi secondo. Il 25enne di Vicenza non ha iniziato al meglio il suo 2022. In cinque gare giocate, ha superato il taglio soltanto una volta. E ora Migliozzi è chiamato al riscatto anche in vista di un appuntamento clou quale il The Masters che, dal 7 al 10 aprile in Georgia (Usa), lo vedrà tra i protagonisti del primo Major del "green" maschile.