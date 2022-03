WGC, Rahm e Horschel continuano a vincere

Le conferme di Jon Rahm e Billy Horschel, il pareggio show tra Collin Morikawa e Sergio Garcia. E ancora: le eliminazioni già certe di big come Patrick Cantlay e Bryson DeChambeau. In Texas, il WGC-Dell Technologies Match Play di golf, anche nel secondo giorno di gara, ha continuato a riservare spettacolo e colpi di scena. Ad Austin, dove si affrontano 64 giocatori - divisi in 16 gruppi da 4 - lo spagnolo Rahm ha dominato la scena nell'incontro con lo statunitense Cameron Young, sconfitto per 5/4. E ora al leader del world ranking, testa di serie numero 1, basterà anche un pareggio contro Patrick Reed (già out) per approdare agli ottavi di finale, in programma (insieme ai quarti) sabato 26 marzo (con semifinali e finali, anche per il terzo posto, che si disputeranno domenica 27). Vince e convince pure Horschel. Lo statunitense, campione in carica, ha superato Tom Hoge per 3/2, portando a sette i successi consecutivi in questo evento (il primato appartiene a Tiger Woods che ha vinto 13 incontri di fila).