Golf, Pga Tour: Migliozzi in Texas, prove di Masters

ROMA - Prove di Masters a San Antonio ( Usa ) dove, dal 31 marzo al 3 aprile il PGA Tour di golf sarà protagonista con il Valero Texas Open , antipasto Major . Al TPC San Antonio ( Oaks Course ), ricorrenza importante per il torneo del massimo circuito americano, che festeggia il centesimo anniversario (la prima edizione si giocò nel 1922 ). Tra i protagonisti della competizione - che metterà in palio circa 9 milioni di euro di montepremi - ci sarà anche un azzurro, Guido Migliozzi . Il vicentino, che non ha cominciato al meglio il suo 2022 (cinque tagli su sei gare giocate sul DP World Tour ), dal 7 al 10 aprile insieme a Francesco Molinari (assente in Texas ) rappresenterà l' Italia nella 86esima edizione del The Masters in Georgia ( Usa ), in virtù del quarto posto ottenuto lo scorso anno allo US Open .

Tanti big saranno in scena

A San Antonio, il 25enne veneto affronterà, tra gli altri, big della disciplina come il nordirlandese Rory McIlroy (numero 9 mondiale), il texano Jordan Spieth (che difenderà il titolo, lo scorso anno ha ritrovato il successo in casa 1.351 giorni dopo l'ultima volta), il giapponese Hideki Matsuyama (che si prepara a tornare al Masters da campione in carica) e il californiano Bryson DeChambeau (non al meglio della condizione per via di un infortunio alla mano non ancora superato). Traguardo importante per Matt Kuchar che si prepara a festeggiare la 500esima presenza sul PGA Tour. Il Texas Open rappresenta l'ultima possibilità, per i non già qualificati, di guadagnarsi un posto nel field del The Masters.