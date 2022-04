ROMA - La presenza di Hideki Matsuyama al The Masters è in forte dubbio per una ricaduta dell'infortunio al collo (che già lo aveva costretto a saltare gli ultimi tornei). Matsuyama è stato costretto a ritirarsi dal Valero Texas Open (torneo del PGA Tour in corso a San Antonio, negli Usa) dopo 9 buche giocate del secondo round. Il nuovo stop rischia di costare caro al giapponese, in vista del primo Major maschile del 2022 in programma ad Augusta (Stati Uniti) dal 7 al 10 aprile.