Texas Open, Migliozzi e Mcllroy eliminati: Palmer nuovo leader

TEXAS (STATI UNITI D'AMERICA) - Guido Migliozzi, golfista vicentino che farà coppia con Chicco Molinari per rappresentare l'Italia al The Masters, primo Major dell'anno in programma dal 7 al 10 aprile ad Augusta (Georgia, Usa), paga a caro prezzo un primo round sotto le aspettative e viene eliminato dal Valero Texas Open. Con un totale di 150 (78 72, +6), l'azzurroal TPC San Antonio (Oaks Course, par 72), ha chiuso il secondo con un parziale di 72 (par), con quattro birdie, due bogey e un doppio bogey.

Gli altri eliminati. Ecco chi guida la classifica

Eliminazioni eccellenti in Texas dove sono usciti di scena, tra gli altri, pure Rory McIlroy (numero 9 del world ranking), Bryson DeChambeau, Ian Poulter e Rickie Fowler (con quest'ultimi due che salteranno il The Masters). Mentre si è ritirato, dopo 9 buche giocate, il giapponese Hideki Matsuyama (per il nipponico nuovo infortunio al collo che mette in dubbio la sua presenza al The Masters, da lui vinto nel 2021). A guidare il leaderboard, con uno score di 134 (68 66, -10) colpi, è l'americano Ryan Palmer. Che a metà gara precede in classifica i connazionali Matt Kuckar (alla 500esima apparizione sul PGA Tour), Kevin Chappell e il sudafricano Dylan Frittelli, tutti secondi con 136 (-8). Mentre è 13° con 139 (-5), lo svedese Henrik Stenson, capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma. È scivolato invece dalla prima alla 27ª posizione, con uno score di 141 (-3) colpi, lo scozzese Russell Knox. In ritardo anche Jordan Spieth, campione uscente, solo 47/o con 142 (-2).