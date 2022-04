Golf, Woods prende tempo sul Masters: "Non ho ancora deciso"

Tiger Woods prende tempo. Un nuovo round di pratica all'Augusta National, ma ancora nessuna decisione circa la sua presenza in campo al The Masters, primo Major 2022 del golf maschile in programma dal 7 al 10 aprile in Georgia (Usa). Il golfista statunitense non scioglie la riserva, e sui social annuncia:"La mia decisione arriverà in tempo per l'inizio del torneo". Intanto, il campione californiano si è complimentato con Anna Davis "per l'incredibile vittoria all'Augusta National Women's Amateur".