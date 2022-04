Golf, Spaun vince il Texas Open e si regala il Masters

John Michael Spaun vince negli Usa il Valero Texas Open e si regala la qualificazione al Masters Tournament. Primo successo in carriera sul PGA Tour per l'americano che, a San Antonio, con un totale di 275 (67 70 69 69, -13) colpi, ha superato il connazionale Matt Kuchar e l'australiano Matt Jones, entrambi secondi con 277 (-11). Al TPC San Antonio (Oaks Course, par 72), Spaun - all'età di 31 anni, e al 147esimo tentativo - s'è regalato la prima gioia sul massimo circuito statunitense maschile. L'exploit gli ha fruttato 1.548.000 dollari, consentendogli di risalire dalla 66° alla 10° posizione nella FedEx Cup e di avvicinare la Top 100 del ranking mondiale (da 242° a 103°). Ma soprattutto, per la prima volta nella sua carriera, grazie all'impresa in Texas, il golfista di Los Angeles potrà giocare, dal 7 al 10 aprile ad Augusta, il The Masters. Lo statunitense ha chiuso il quarto e ultimo round con un parziale di 69 (-3) colpi dopo un avvio disastroso con un doppio bogey (alla 1), unica sbavatura in un giro con cinque birdie. Buon torneo per Zach Johnson (280, -8) - che ha vinto il Texas Open nel 2008 e 2009 - e Henrik Stenson (281, -7). I capitani del team Usa e del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma hanno chiuso il torneo rispettivamente al 13° e al 18° posto.