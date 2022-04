Golf, LPGA Tour: primo successo in carriera per Kupcho

MILANO - Il primo successo in carriera sul LPGA Tour, per Jennifer Kupcho arriva in un Major. A Rancho Mirage (Dinah Shore Tournament Course, par 72), in California, la 24enne americana con un totale di 274 (66 70 64 74, -14) colpi ha vinto il The Chevron Championship, contenendo la rimonta, nel round finale, della connazionale Jessica Korda, seconda con 276 (-12) davanti alla 18enne slovena Pia Babnik, terza con 277 (-11).