Golf, Tiger Woods è pronto al rientro dopo un anno al Masters

"Per adesso penso che parteciperò al Masters". Sono le parole in conferenza stampa di Tiger Woods, fuori dalle scene da più di un anno dopo essersi gravemente ferito in un incidente d'auto che ha quasi provocato l'amputazione della gamba destra. L'ultima volta ha infatti giocato nel round finale del Masters 2020, svolto a novembre di quell'anno a causa della pandemia. Woods ha conquistato ben cinque volte il Masters, cona la prima vittoria che risale a ben 25 anni fa, il 13 aprile 1997. La competizione non ha una scadenza fissa per potersi iscrivere, quindi Woods avrà tempo per prendere una decisione definitiva.