Molinari e Migliozzi al Masters: anche Tiger Woods al via

Tutto pronto per l'86esima edizione del The Masters di golf, che si disputerà all'Augusta National Golf Club in Georgia. Un torneo che si annuncia indimenticabile. Saranno ben 91 i campioni in gara, tra cui Tiger Woods, che tornerà ad Augusta 25 anni dopo il suo primo successo. Per la prima volta dal 2014 (quando parteciparono Francesco Molinari e Matteo Manassero), l'Italia avrà due rappresentanti: Molinaro (all'undicesima partecipazione) e Guido Migliozzi, alla prima apparizione. L'azzurro si è qualificato grazie al quarto posto allo US Open nel 2021.