Thirdhome Cup, secondo atto: in 100 all’Olgiata

ROMA - La Thirdhome Cup ieri ha fatto tappa all'Olgiata Golf Club per un evento che ha raccolto un grande successo per le tante partecipazioni, il divertimento e la cura dei percorsi. In questa seconda giornata del circuito (saranno in tutto sette gare) la competizione in tre categorie si è svolta con la modalità shotgun, ovvero i cento giocatori sono partiti tutti contemporaneamente da buche diverse.